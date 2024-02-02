Тула, 2 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Российская оборонная промышленность демонстрирует хорошие темпы и качество работы, заявил президент Владимир Путин 2 февраля во время рабочей поездки в Тулу.

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«Наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы», — сказал Путин на встрече с участниками мероприятия «Всё для победы».

По всей номенклатуре вооружения — бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию — качество и количество обеспечиваются хорошими темпами, нужными для страны, отметил он.

Путин добавил, что сотрудники предприятий не только напряжённо работают на местах, но и выезжают на передовую, если это необходимо. Они смотрят, что и как работает, вносят коррективы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. В его графике — выступление на мероприятии «Всё для победы», встреча с активом Народного фронта и участие в других мероприятиях.