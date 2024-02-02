Тула, 2 февраля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Оборонные предприятия России под завязку обеспечены заказами, заявил президент Владимир Путин 2 февраля во время рабочей поездки в Тулу.

Вадим Савицкий/ТАСС

«Что касается оборонных предприятий вообще и тульских в частности… заказов под завязку», — сказал глава государства.

Он также отметил, что оборонная промышленность демонстрирует хорошие темпы и качество работы.

По всей номенклатуре вооружения — бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию — качество и количество обеспечиваются хорошими темпами, сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и другими мерами социальной поддержки.