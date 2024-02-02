Тула, 2 февраля, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе рабочей поездки в Тулу заявил, что не сомневается в выполнении гособоронзаказа на 2024 год.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Глава государства также отметил, что выполнение гособоронзаказа идёт почти на 100-процентном уровне, а оборонзаказ на 2024 год существенно увеличен и полностью обеспечен финансово.

«Гособоронзаказ на 2024 год вновь существенно увеличен и, хочу это подчеркнуть, полностью обеспечен финансированием. Не сомневаюсь в том, что он будет выполнен», — сказал Путин на встрече с участниками форума «Всё для Победы!».

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе рабочей поездки в Тулу президент также заявил, что российская оборонная промышленность демонстрирует хорошие темпы и качество работы. По всей номенклатуре вооружения — бронетехнике, ракетной технике, высокоточному оружию — качество и количество обеспечиваются хорошими темпами, нужными для страны, отметил он. Оборонные предприятия России обеспечены заказами под завязку, добавил президент.

В январе 2024 года заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что Вооружённые силы России в 2024 году получат 36 тысяч единиц техники и 16 млн средств поражения. Он подчеркнул, что это в разы больше, чем в 2022 и 2023 годах. Кроме того, российская армия получит в 2024 году более миллиона единиц носимого вооружения, средств индивидуальной бронезащиты и связи, отметил Криворучко.