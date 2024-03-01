Москва, 1 марта, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 1 марта провёл заседание рабочей группы по проверке обоснованности ценообразования продуктов военного назначения. Об этом Медведев сообщил в соцсети «ВКонтакте».

Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

В ходе заседания Медведев поручил исключить необоснованные расходы при производстве вооружений.

«В самые сжатые сроки нужно будет добиться оптимизации структуры себестоимости вооружения, особо востребованных средств поражения и другой военной техники (применяемой. — Прим. ред.) в ходе специальной военной операции. Надо посмотреть на всю совокупность и структуру расходов. На расходы, которые непосредственно связаны с производством, некоторые другие расходы. Во всяком случае всё это нужно самым внимательным образом проанализировать и, соответственно, исключить или свести к минимуму непроизводительные расходы», — сказал Медведев.

Вместе с тем зампред Совбеза отметил, что для решения поставленных задач будут принять все необходимые меры, включая контрольные выезда на предприятия.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и снарядов ускорить поставки техники в Вооружённые силы.

В январе Шойгу заявил о наращивании возможностей российских группировок в зоне проведения спецоперации благодаря росту производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов.

Гособоронзаказ в рамках производства ракет для противовоздушной обороны необходимо увеличить, несмотря на двукратный рост производства, отмечал Шойгу. Также в январе 2024 года на едином дне приёмки военной продукции министр поручил уделить особое внимание разработке перспективного оружия.