Москва, 13 марта, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Россия рассматривает любые призывы к «возвращению» ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля как попытку посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом сказано в опубликованном на сайте МИД России заявлении.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Особо подчеркиваем, что любые резолюции, а также заявления официальных лиц и международных организаций, призывающие к «возвращению» ЗАЭС Украине или установлению над ней международного контроля, рассматриваются нами как попытка посягательства на суверенитет и территориальную целостность России», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Вместе с тем в дипведомстве подчеркнули, что Россия задействует все доступные меры для повышения надёжности защиты, а также усиления ядерной безопасности станции в соответствии с законодательством и обязательствами, взятыми Москвой.

«В создавшихся условиях будем и далее усиливать защиту ЗАЭС и г. Энергодар таким образом, чтобы не дать возможность Киеву и его кураторам в лице «коллективного Запада» её нарушать», — заключили в МИД.

Кроме того, дипведомство выразило благодарность главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, который с марта 2022 года 12 раз посетил Россию, в том числе четыре раза по приглашению МИД побывал на ЗАЭС.

Как передавало ИА Регнум ранее, 6 марта президент России Владимир Путин и Гросси провели встречу в Сочи. Глава государства отметил, что Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности Запорожской АЭС. Гросси, в свою очередь, призвал «все стороны» к военной сдержанности вокруг ЗАЭС. Встречу с президентом России он назвал профессиональной и откровенной.

Глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию в феврале 2024 года. Он отметил, что радиационная и химическая защита на объекте находится на высоком уровне, и добавил, что ценит усилия, которые предпринимают российские структуры.

Европейские организации, включая МАГАТЭ, не признают обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, хотя такие удары являются угрозой для всего мира, заявлял ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.