Вена, 8 марта, 2024, 20:57 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал все стороны проявлять максимальную военную сдержанность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщила 8 марта пресс-служба организации.

Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси

«Никто не выиграет от ядерной катастрофы, и мы должны сделать всё возможное, чтобы её предотвратить», — процитировали главу МАГАТЭ в пресс-релизе.

Сообщается, что Гросси назвал встречу с Путиным профессиональной и откровенной. Они обсудили наиболее важные вопросы, необходимые для снижения рисков на ЗАЭС.

Глава МГАТЭ при этом считает, что ситуация на атомной станции остаётся нестабильной. «Росатом» сообщил агентству, что на ЗАЭС работают 4,5 тыс. сотрудников, а также заявки от 940 человек находятся на рассмотрении. До начала СВО на Украине на станции работали 11,5 тыс. сотрудников.

Как сообщало ИА Регнум, Путин встречался с Гросси 6 марта в Сочи. В начале встречи глава государства подчеркнул, что Россия делает всё, чтобы обеспечить безопасность на ЗАЭС. Он добавил, что готов к обсуждению разных вопросов, в том числе чувствительных. Это была их вторая встреча, до этого они встречались в Санкт-Петербурге в октябре 2022 года.

Гросси прибыл в Сочи через месяц после того, как он четвёртый раз посетил Запорожскую АЭС. В феврале он пересёк линию соприкосновения с группой наблюдателей, которые сменили коллег на станции. Глава МАГАТЭ заявил, что радиационная и химическая защита на объекте находится на высоком уровне, и добавил, что ценит усилия, которые предпринимают российские структуры.