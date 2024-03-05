Мелитополь, 5 марта, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Европейские структуры, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), не признают обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск, хотя такие удары являются угрозой для всего мира. Об этом 5 марта заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Алексей Коновалов/ТАСС

Как отметил в интервью «РИА Новости» глава региона, власти Запорожской области неоднократно принимали делегации МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, обеспечивая им безопасность, проезд и организацию таких визитов.

«Но, к сожалению, мы отдаём себе отчёт, что все европейские структуры, начиная с Олимпийского комитета, Совета Европы, МАГАТЭ, все, кто получает деньги Запада, они не признают очевидных вещей, что укронацистский режим сегодня обстреливает атомную станцию, и это является основным сегодня фактором, угрожающим миру с точки зрения ядерной угрозы», — сказал он.

Балицкий добавил, что с учётом того, что все европейские структуры не видят или притворяются, что не видят таких фактов, всё остальное считает бессмысленным.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля пресс-служба МАГАТЭ сообщила, что эксперты агентства зафиксировали мощные взрывы рядом с ЗАЭС. По словам находящихся на атомной станции специалистов МАГАТЭ, они слышали взрывы ежедневно в течение недели.

По словам Гросси, этот факт указал на необходимость максимальной военной сдержанности для снижения рисков ядерной аварии на станции.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 27 января заявил, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий украинской армии. По его словам, за неделю в районе атомной станции обезвредили порядка 100 дронов ВСУ, которые последние несколько месяцев били по Энергодару.

Также Лихачёв отметил, что Россия соблюдает все пять принципов защиты Запорожской АЭС. Он уточнил, что сейчас все энергоблоки станции находятся в режиме останова.