Курск, 13 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Житель села Кульбаки в Курской области умер в больнице после обстрела населённого пункта 10 марта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь мужчины, который получил сильнейшие ожоги после обстрела ВСУ села Кульбаки Глушковского района 10 марта. Приношу глубокие соболезнования родным и близким», — написал глава области.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта в результате обстрела села Кульбаки в Глушковском районе Курской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Муж погибшей получил обширные ожоги.