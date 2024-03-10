Глушковский район, Курская область, 10 марта, 2024, 08:42 — ИА Регнум. В результате обстрела села Кульбаки в Глушковском района Курской области погибла мирная жительница. Об этом 10 марта сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Кульбаки Глушковского района. В результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница», — написал он.

Старовойт уточнил, что муж погибшей получил обширные ожоги и ему в данный момент оказывают медицинскую помощь. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненому мужчине.

Он добавил, что ещё одно домовладение получило повреждение при обстреле и в селе частично нет электроснабжения.

«На место возгорания оперативно выехали пожарные команды», — добавил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об обстреле ВСУ села Козинка в Грайворонском городском округе. По его словам, в результате этого получил ранения мирный житель.

Глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков 6 марта сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле Кременной со стороны украинской армии. Ещё два человека получили ранения.