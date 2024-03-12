Курск, 12 марта, 2024, 21:21 — ИА Регнум. В Курской области отменён сигнал ракетной опасности, сообщила 12 марта пресс-служба регионального управления МЧС в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ракетная опасность была объявлена в Курской области в 01:28 12 марта. Её не отменяли почти 19 часов.

Позднее в тот же день глава региона Роман Старовойт проинформировал, что украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в село Тёткино Курской области.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщил, что украинские террористические формирования, в ночь на 12 марта атаковавшие государственную границу России в Белгородской и Курской областях, в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевые машины пехоты Bradley.

Также 12 марта губернатор Курской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над Фатежским районом. Беспилотники самолётного типа также были сбиты над Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами, добавил он.