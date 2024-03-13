Донецк, 13 марта, 2024, 04:39 — ИА Регнум. При бегстве из Невельского в ДНР киевские боевики и их командование не пытались забрать раненых солдат. После взятия села их всех российские бойцы взяли в плен. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам Кимаковского, когда военные освободили Невельское, то были обнаружены боевики, уйти они не могли из-за ранений.

«Раненых бросили на поле боя, их даже не пытались эвакуировать. По селу валяется большое количество трупов украинских солдат, которые они тоже не забрали», — сказал Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России освободили 12 марта Невельское в ДНР.

Украинские боевики, убегая из села под натиском российских бойцов, побросали значительное количество оружия западного производства. Особый интерес представляют гранатомёты.

В городе Сумы на Украине ночью 13 марта были слышны взрывы.