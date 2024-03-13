В освобождённом Невельском бойцы взяли в плен раненых солдат ВСУ
Советник Пушилина: в Невельском брошенных раненых солдат ВСУ взяли в плен
Донецк, 13 марта, 2024, 04:39 — ИА Регнум. При бегстве из Невельского в ДНР киевские боевики и их командование не пытались забрать раненых солдат. После взятия села их всех российские бойцы взяли в плен. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, когда военные освободили Невельское, то были обнаружены боевики, уйти они не могли из-за ранений.
«Раненых бросили на поле боя, их даже не пытались эвакуировать. По селу валяется большое количество трупов украинских солдат, которые они тоже не забрали», — сказал Кимаковский.
Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России освободили 12 марта Невельское в ДНР.
Украинские боевики, убегая из села под натиском российских бойцов, побросали значительное количество оружия западного производства. Особый интерес представляют гранатомёты.
В городе Сумы на Украине ночью 13 марта были слышны взрывы.