Донецк, 13 марта, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Украинские боевики, убегая из села Невельское в Донецкой Народной Республики под натиском российских бойцов, побросали значительное количество оружия. Подробности «РИА Новости» рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«При массированной поддержке артиллерии наши бойцы фактически на плечах противника вошли в Невельское, заняли село и укрепились, чтобы противник не мог их оттуда выбить», — пояснил Кимаковский.

По словам помощника Пушилина, украинцы бросили много оружия, в том числе и западных образцов. Особый интерес представляют гранатомёты западного производства.

«Скорее всего, это оружие, которым была укомплектована 47-я бригада ВСУ», — предположил Игорь Кимаковский.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России освободили 12 марта населённый пункт Невельское в ДНР.

В минувшие сутки бойцы нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка (ДНР) и Белогоровка (ЛНР). Потери противника составили до 350 человек, кроме того, ВСУ потеряли два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу.