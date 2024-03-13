Сумы, Украина, 13 марта, 2024, 03:12 — ИА Регнум. В городе Сумы на Украине ночью 13 марта были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

«В Сумах слышны звуки взрыва, звучит воздушная тревога», — написало издание.

Также воздушная тревога объявлена в Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, власти Воронежской области объявили ночью 13 марта об опасности атак беспилотников киевского режима. Средства противовоздушной обороны готовы к отражению угроз.

Уничтожение Россией американского зенитного ракетного комплекса Patriot нанесло серьёзный удар по системе противовоздушной обороны Украины. Об этом написал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Петер Сучиу.

ВС России уничтожили с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии склады боеприпасов нескольких бригад ВСУ, пункт управления дронами у Степового в Запорожской области, скопление личного состава и военной техники ВСУ в 127 районах.