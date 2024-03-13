Курск, 13 марта, 2024, 04:16 — ИА Регнум. В Курской области ночью 13 марта российские военные отразили атаку украинских беспилотников, заявил губернатор Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА», — написал в Telegram-канале глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 12 марта почти 19 часов действовал режим ракетной опасности. По словам губернатора Романа Старовойта, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в курское село Тёткино. Завязался стрелковый бой, российские военные отразили атаку, добавил он.

В Минобороны заявили, что украинские террористические формирования, атаковавшие 12 марта государственную границу России в Белгородской и Курской областях, в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевые машины пехоты Bradley. В результате действий подразделений прикрытия государственной границы Западной группировки войск и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены, нарушений государственной границы не допущено, подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.