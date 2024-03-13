В Курской области сбили два украинских БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Курском
Курск, 13 марта, 2024, 04:16 — ИА Регнум. В Курской области ночью 13 марта российские военные отразили атаку украинских беспилотников, заявил губернатор Роман Старовойт.
«В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА», — написал в Telegram-канале глава региона.
Как сообщало ИА Регнум, в Курской области 12 марта почти 19 часов действовал режим ракетной опасности. По словам губернатора Романа Старовойта, украинская диверсионно-разведывательная группа попыталась прорваться в курское село Тёткино. Завязался стрелковый бой, российские военные отразили атаку, добавил он.
В Минобороны заявили, что украинские террористические формирования, атаковавшие 12 марта государственную границу России в Белгородской и Курской областях, в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевые машины пехоты Bradley. В результате действий подразделений прикрытия государственной границы Западной группировки войск и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены, нарушений государственной границы не допущено, подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.