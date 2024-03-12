Москва, 12 марта, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Украинские террористические формирования, атаковавшие государственную границу России в Белгородской и Курской областях, в результате своих действий потеряли 234 боевика, семь танков и три боевых машин пехоты Bradley, сообщил 12 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы Западной группировки войск и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что около 03:00 мск после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трёх направлениях: со стороны населённого пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населённых пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

В районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов и 4 пикапа, а в районе Нехотеевки — до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера, проинформировал Конашенков.

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У Сподарюшино уничтожены более 100 боевиков, 5 танков, 3 боевые машины пехоты Bradley производства США и 2 автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к государственной границе. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине.

Кроме того, добавил представитель российского военного ведомства, с 8:00 до 8:25 мск были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населённого пункта Тёткино Курской области.

В результате действий подразделений прикрытия государственной границы Западной группировки войск и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены, нарушений государственной границы не допущено, заключил Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтоженной техники украинских диверсионно-разведывательных групп в приграничной к Белгородской области зоне.

По словам военного эксперта, заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, попытки украинских формирований осуществить прорыв на приграничную территорию России в Белгородской и Курской областях являются частью стратегии Киева по привлечению западной помощи на фоне успехов Вооружённых сил РФ.

В разговоре с ИА Регнум Кошкин также предположил, что атаки ВСУ по российской территории могут быть отработкой очередного информационного повода в преддверии выборов президента России. Поскольку на фронте ВСУ отступают, в ход идут такие «манёвры», добавил эксперт.