Берлин, 13 марта, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Депутат немецкого парламента Сара Вагенкнехт считает, что скандал вокруг слива разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus заключается не столько в самом факте перехвата беседы, сколько в сути беседы. Об этом политик сказала в эфире телеканала Welt.

DerHexer Сара Вагенкнехт

«Скандал с прослушиванием — это в первую очередь скандал не потому, что его прослушали, а скорее скандал о том, с каким спокойствием офицеры Германии обсуждают то, как немецкое оружие может быть использовано для атаки на Россию», — пояснила депутат.

Сара Вагенкнехт добавила, что обсуждение того, как можно использовать ракеты, чтобы причастность ФРГ была не обнаружена, говорит о том, что офицеры понимают, что поражение российских объектов, в данном случае Крымского моста, грозит Германии военным конфликтом, которого трудно будет избежать.

Как сообщало ИА Регнум, депутаты Госдумы призвали парламент ФРГ провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в обращении к бундестагу, принятом на пленарном заседании 12 марта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что запись переговоров немецких офицеров указывает на фактическое втягивание Германии в третью мировую войну. Это преступление будет иметь самые тяжёлые последствия для самих немцев, написал он в Telegram-канале.

Ранее в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб заявили, что утечка разговора высокопоставленных офицеров о планируемых ракетных ударах по Крымскому мосту стала результатом «российской операции».