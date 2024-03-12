Курск, 12 марта, 2024, 05:19 — ИА Регнум. Над Курском в ночь на 12 марта силами ПВО было сбито ещё два вражеских беспилотника.

Army.com.ua БПЛА Bayraktar

«Ещё два украинских беспилотника самолётного типа сбиты над Фатежским и Золотухинским районом», — написал в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

О последствиях на земле не уточняется.

Как сообщает ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 марта в Курской области объявили ракетную опасность. Жителей призвали укрыться в домах, либо в подходящих зданиях на улице.

Позднее власти объявили о работе средств противовоздушной обороны в небе над Курской областью.

В небе над Фатежским районом средствами ПВО был сбит украинский дрон.