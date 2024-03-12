Белгород, 12 марта, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Ракетную опасность объявили утром 12 марта на территории всей Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Николай Гынгазов/ТАСС

«На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов на территории Белгородской области. Так, после атаки беспилотников ВСУ без света остались семь белгородских сёл. К ликвидации последствий атак после согласования с Минобороны приступят в населённых пунктах Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

На территории Шебекино в результате падения с последующей детонацией беспилотника осколками было выбито несколько окон в двух многоквартирных домах. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, заверили региональные власти.

В Минобороны РФ уточнили, что в ночь с 11 на 12 марта киевские боевики в нескольких регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ уничтожены. Силами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено над территориями Московской области два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, Курской — 11, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два.