Курск, 12 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО над территорией Курской области, сообщил 12 марта губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами», — написал он в Telegram-канале.

Старовойт поблагодарил российских военных.

Ранее средства противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских беспилотника над Фатежским и Золотухинским районами.

Как передавало ИА Регнум, в Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Белгородский район ночью 12 марта подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства.