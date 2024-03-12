Ещё три беспилотника ВСУ сбили над Курской областью
Старовойт: ещё три беспилотника ВСУ сбили над Курской областью
Курск, 12 марта, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожили российские силы ПВО над территорией Курской области, сообщил 12 марта губернатор региона Роман Старовойт.
«Ещё три украинских БПЛА самолётного типа сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами», — написал он в Telegram-канале.
Старовойт поблагодарил российских военных.
Ранее средства противовоздушной обороны нейтрализовали три украинских беспилотника над Фатежским и Золотухинским районами.
Как передавало ИА Регнум, в Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.
Белгородский район ночью 12 марта подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства.