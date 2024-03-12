Москва, 12 марта, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Московский городской суд на заседании 12 марта оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда столицы о заочном аресте актёра Алексея Панина по делу о призывах к терроризму.

Иван Шилов ИА Регнум Алексей Панин

Апелляционная жалоба адвокатов оставлена без удовлетворения.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Гагаринского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Панину Алексею Вячеславовичу, апелляционную жалобу без удовлетворения», — сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Как сообщало ИА Регнум, решение о заочном аресте Панина было принято в феврале 2024 года. Двухмесячный арест будет отсчитываться со дня его экстрадиции или задержания на территории России.

После начала спецоперации на Украине Панин не раз высказывался в поддержку киевских властей и радовался атакам на Крымский мост. В ноябре 2023 года он опубликовал фото с американским паспортом в руках и заявил, что в течение трёх лет работал на Госдепартамент США.

Прокуратура Москвы в августе 2023 года сообщила, что проверит Панина на публичные призывы к террористической деятельности и нарушению территориальной целостности России, а также на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ.