Москва, 12 марта, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, переданную украинским военным Соединёнными Штатами. Кадры поражения установки опубликованы 12 марта в Telegram-канале Минобороны.

Министерство обороны России. Кадр из видео

Установку HIMARS поразили ракетой, её навели с помощью наблюдавшего за целью беспилотника.

Это вторая установка HIMARS, уничтоженная ВС России за последние семь дней. Видео с уничтожением такой же установки появилось в Сети 5 марта. Её подбили в 60 км от Донецка, в районе Никаноровки в Добропольском районе.

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Как сообщало ИА Регнум, за неделю со 2 по 8 марта российские военные, по данным Минобороны, уничтожили в зоне СВО две украинские установки HIMARS американского производства.

По словам украинского политика Игоря Лапина, последний эпизод с уничтожением HIMARS стал следствием провала радиоэлектронной разведки. Он заявил, что система разведки не увидела российский беспилотник, и он навёл ракету на HIMARS, который стоял на позиции около получаса.

Установки HIMARS украинские войска используют при обстрелах городов и населённых пунктов республик Донбасса. В частности, такому удару в феврале подверглась пекарня в Лисичанске, где погибли 28 человек.