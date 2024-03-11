Киев, 11 марта, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили ракетный комплекс HIMARS поскольку система радиоэлектронной борьбы ВСУ не смогла обнаружить наблюдавший беспилотник. Об этом заявил в эфире YouTube-канала «Прямой» киевский политик Игорь Лапин.

Иван Шилов ИА Регнум

«HIMARS вышел на позицию, какого-то чёрта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник», — констатировал он.

По его словам, произошедшее говорит о провале радиоэлектронной разведки, а «это уже серьёзная проблема».

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта в Минобороны РФ подтвердили, что российские военные за неделю уничтожили на херсонском направлении две украинские установки HIMARS производства США. Также ВС России сбили в зоне спецоперации украинский самолёт МиГ-29, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, американский ЗРК Patriot, семь управляемых авиабомб Hammer французского производства, 33 реактивных снаряда HIMARS и 796 БПЛА.

Британский эксперт Александр Меркурис 11 марта заявил, что ВС России подорвали на Украине установки Patriot, ранее поставленные ФРГ. Это можно определить по модели тягача, на котором перевозится система ПВО, добавил он.

Бывший полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков считает, что российская авиация способна за считанные минуты нанести удары по позициям ВСУ. ВС России перешли на новый уровень военной мощи, что отрицательно влияет на положение Киева, отметил он. По его словам, бороться с российскими самолётами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы, будет тяжело.