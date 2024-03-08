Москва, 8 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Российские военные за неделю уничтожили на херсонском направлении две украинские установки HIMARS американского производства, 8 марта сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кадр из видео

За неделю российские военные нанесли по ВСУ удары в районе сёл Малая Токмачка, Пятихатки, Нестерянка в Запорожской области, Ивановка, Садовое, Михайловка, Антоновка и Токаревка в Херсонской области.

«Потери противника [за неделю на херсонском направлении] составили более 295 военнослужащих, два танка, 22 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, а также две пусковые установки РСЗО HIMARS производства США», — сообщил Конашенков.

На этом направлении российские подразделения заняли более выгодные позиции, отразив две атаки украинской армии в Запорожской области в районе села Работино.

Также Конашенков сообщил, что за неделю российские военные сбили в зоне СВО украинский самолёт МиГ-29, пять британских крылатых ракет Storm Shadow, американский ЗРК Patriot, семь управляемых авиабомб Hammer французского производства, 33 реактивных снаряда HIMARS и 796 БПЛА.

На авдеевском направлении российские военные подбили за неделю семь танков, включая два Abrams американского производства, 34 боевые бронемашины, 20 орудий полевой артиллерии и одну установку РСЗО HIMARS.