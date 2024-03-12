Белгород, 12 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал здание администрации Белгорода. Об этом 12 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Кадр из видео

«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию», — написал Гладков.

Он добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава региона также сообщил, что в результате взрыва в здании выбиты окна, посечён фасад. На месте работают оперативные службы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3873428" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, утром 12 марта Гладков предупредил, что на всей территории Белгородской области действует сигнал ракетной опасности.

Позднее он сообщил, что в Белгородском районе система ПВО уничтожила пять воздушных целей на подлёте к городу, а в Борисовском районе были сбиты четыре украинских беспилотника самолётного типа.

Также 12 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ. По данным регионального МЧС, под огнём киевских боевиков оказался посёлок Горьковский. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Со стороны украинских боевиков также подверглись атаке сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области. Так, в результате падения с последующей детонацией беспилотника осколками было выбито несколько окон в двух многоквартирных домах на территории Шебекино. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи.