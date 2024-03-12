Белгород, 12 марта, 2024, 08:55 — ИА Регнум. В Борисовском районе Белгородской области средства ПВО сбили четыре беспилотника самолётного типа, сообщил 12 марта глава региона Вячеслав Гладков.

Алексей Куденко/РИА Новости

По его словам, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения.

«В посёлке Борисовка выбиты окна в одном частном домовладении, также повреждено дорожное полотно на школьном стадионе», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в селе Дубино в одном частном домовладении выбиты окна и посечены фасад и забор, во втором частном домовладении повреждён сарай, уточнил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 марта киевские боевики в семи регионах России пытались совершить террористические атаки. Все 25 беспилотников ВСУ уничтожены.

Так, силами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено над территориями Московской области два беспилотника, над Ленинградской областью — один, над Белгородской областью — семь, Курской — 11, над Тульской и Брянской областями по одному БПЛА, над Орловской — два.