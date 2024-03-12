Шебекино, Белгородская область, 12 марта, 2024, 07:39 — ИА Регнум. Со стороны украинских боевиков подверглись атаке сразу несколько населённых пунктов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил 12 марта в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Так, в результате падения с последующей детонацией беспилотника осколками было выбито несколько окон в двух многоквартирных домах на территории Шебекино.

В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

На местах работают экстренные службы реагирования. Продолжается подворовой обход территорий, заключил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 марта Белгородский район подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждены линии электропередач.

Также 12 марта под обстрел ВСУ попал Грайворонский городской округ Белгородской области. По данным регионального МЧС, под огнём киевских боевиков оказался посёлок Горьковский. Жителей призвали спуститься в укрытия.

Утром 12 марта беспилотники ВСУ атаковали объект топливно-энергетического комплекса на территории Кстовской промзоны в Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что на одной из установок по переработке нефти вспыхнул пожар.