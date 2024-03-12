ВСУ обстреливают Белгородскую область
МЧС: в Белгородской области боевики обстреливают Грайворонский городской округ
Белгород, 12 марта, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.
Спасатели предупредили местных жителей, что под огонь киевских боевиков попал посёлок Горьковский.
В МЧС призвали жителей спуститься в укрытие.
Подробности и последствия террористической атаки не уточняются.
Как передавало ИА Регнум, в городе Орле произошло падение украинского беспилотника, сообщил 12 марта губернатор Орловской области Андрей Клычков.
После падения дрона загорелся один из резервуаров нефтехранилища. В ликвидации возгорания участвуют более 60 человек и пожарный поезд.
Белгородский район ночью 12 марта подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждены линии электропередач.