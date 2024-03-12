Москва, 12 марта, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется на основной период сдачи экзамена, который начинается 23 мая, сообщили 12 марта «РИА Новости» в пресс-службе Рособрнадзора.

Елена Афонина/ТАСС

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что в дополнительный период пересдач не запланировано.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев уточнял, что выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. По его словам, у молодых людей должен быть второй шанс.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов позднее информировал, что Минпросвещения и Рособрнадзор вместе с педагогами и родителями проработают изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ.

Политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум заявила, что Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут написать ЕГЭ так, как могли бы.