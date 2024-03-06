Москва, 6 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах, сообщил 6 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Дарья Антонова ИА Регнум

«С июня этого года эта возможность у выпускников появится», — заявил руководитель ведомства.

Как уточнил Музаев, если по каким-то причинам выпускник волновался или не согласен со своим результатом, он сможет пересдать один предмет. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по предметам, которые идут по выбору. Результат первой попытки сдачи экзамена в этом случае аннулируют.

Стоит помнить, что университеты, которые проводят собственные вступительные экзамены, могут завершить приём документов раньше.

Как сообщало ИА Регнум, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что выпускникам нужно позволить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов до конца приёмной кампании в вузах. Как уточнил глава государства, у молодых людей должен быть второй шанс. Президент также призвал решить проблему с расхождениями между школьной программой и вопросами на экзаменах.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что Минпросвещения и Рособрнадзор вместе с педагогами и родителями проработают изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ.

Политический консультант Алёна Август в беседе с ИА Регнум заявила, что Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Она отметила, что бывают случаи, когда даже у самых сильных учеников сдают нервы во время экзамена и они не могут написать ЕГЭ так, как могли бы.