Москва, 12 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Ранним утром 12 марта в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

Михаил Солунин/ТАСС

«Ранним утром во вторник, 12 марта, в калужском аэропорту Грабцево и нижегородском Стригино вводились временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — написал он.

По его словам, меры принимались для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, киевский режим в ночь на 12 марта предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников на территорию России.

Так, 25 вражеских БПЛА перехвачены в небе над семью областями. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.