Белгород, 10 марта, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Украинская армия с помощью трёх дронов-камикадзе 10 марта атаковала посёлок Горьковский в Грайворонском городском округе в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом», — написал он.

Гладков уточнил, что никто не пострадал. При этом взрыв повредил дом, у постройки выбило окна. На место прибыли оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 марта украинская армия неоднократно атаковала населённые пункты Белгородской области. Российские средства противовоздушной обороны прошлой ночью сбили два украинских беспилотника в небе над регионом.

Ранним утром ВСУ запустили ещё два БПЛА, пытаясь совершить теракт. Их также уничтожили российские средства ПВО над Белгородской областью.

Также 10 марта армия Украины атаковала двумя беспилотниками в регионе город Строитель. От удара загорелся грузовик, никто не пострадал.

Кроме того, 9 марта украинские боевики с помощью дрона сбросили взрывное устройство на частный дом в селе Безымено в Грайворонском городском округе под Белгородом. Никто не пострадал, но дом получил повреждения, также взрыв повредил газоснабжение.