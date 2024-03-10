Белгород, 10 марта, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Российские военные утром 10 марта пресекли попытку ВСУ атаковать двумя дронами объекты на российской территории, цели удалось сбить в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В ведомстве уточнили, что их уничтожили примерно в 06:40 по московскому времени.

«Около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство опубликовало информацию о том, что ночью 10 марта в небе над Белгородской областью нейтрализовали ещё два беспилотника украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) написало о том, что в ночь с 9 на 10 марта ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике. Удар нанесли в 02:00 по местному времени (03:00 мск).