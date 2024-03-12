Москва, 12 марта, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Киевский режим в ночь на 12 марта предпринял попытку массовой террористической атаки c применением беспилотников на территорию России. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации ведомства, 25 вражеских БПЛА перехвачены в небе над семью областями. Дежурные средства ПВО уничтожили по два беспилотника над Московской и Орловской областями, семь — над Белгородской, 11 — над Курской, по одному — над Ленинградской, Брянской и Тульской областями.

Белгородская область

В Белгородском районе система ПВО уничтожила пять воздушных целей на подлёте к городу, в Борисовском районе сбиты четыре беспилотника самолётного типа, уточнил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Семь населённых пунктов Белгородского района остались без электричества. Там в результате атаки беспилотника, сбросившего взрывные устройства, повреждена линия электропередачи.

В Шебекино из-за падения БПЛА выбило несколько окон в двух многоквартирных домах. Частные домовладения получили повреждения в посёлке Борисовка и селе Дубино Борисовского района, добавил Гладков.

По данным Минобороны, система ПВО перехватила над регионом восемь снарядов РСЗО RM-70 Vampire и одну ракету комплекса «Точка-У».

Курская область

Глава региона Роман Старовойт сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над Фатежским районом. Беспилотники самолётного типа также сбиты над Золотухинским, Курским, Солнцевским и Поныровским районами, добавил он.

«В небе над Курском продолжает работу ПВО», — написал Старовойт в Telegram-канале.

Московская область

В Раменском городском округе средства ПВО ночью отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Орловская область

В Орле украинский беспилотник атаковал объект топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор области Андрей Клычков. В результате у одного из резервуаров нефтехранилища вспыхнул пожар.

В тушении задействованы более 60 человек, 14 единиц основной техники, четыре высотных механизма и пожарный поезд, площадь возгорания составляет 100 кв. м. Из двух расположенных неподалёку многоэтажных домов эвакуировали 17 человек.

Ленинградская область

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен в окрестностях города Кириши, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Жертв и разрушений нет.

Нижегородская область

Губернатор Глеб Никитин сообщил об атаке украинского дрона на объект топливно-энергетического комплекса — Кстовскую промзону. В Сети появились снимки с места пожара на установке по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет.

Воронежская область

Силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили над Воронежем беспилотный летательный аппарат, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Позже он предупредил об опасности атаки БПЛА.