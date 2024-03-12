Белгородский район, Белгородская область, 12 марта, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Белгородский район ночью 12 марта подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет, повреждены линии электропередач.

«Без света остаются семь сёл: Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны», — написал в своём Telegram-канале Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области ночью 12 марта уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В ночь с 11 на 12 марта в Курской области объявили ракетную опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях дома, либо в подходящих зданиях на улице.

Позднее власти объявили о работе средств противовоздушной обороны в небе над Курской областью.

В столице Украины около полуночи 11 марта прогремел сильный взрыв. При этом тревога в Киеве не объявлялась.

На Украине взрывы прогремели в Одессе. Об этом написало издание «Зеркало недели».