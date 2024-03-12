Москва, 12 марта, 2024, 04:53 — ИА Регнум. В Раменском городском округе в ночь на 12 марта средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника, который летел на Москву. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Он уточнил, что по предварительным данным, на месте падения обломков вражеского дрона разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

На месте инцидента работают экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородский район ночью 12 марта подвергся атаке киевских боевиков с помощью беспилотника, который сбросил четыре взрывных устройства.

В Курской области ночью 12 марта уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

ВС РФ ракетным ударом поразили в Одесской области сотрудников сил спецопераций Украины и операторов безэкипажных катеров, сообщил 11 марта ТАСС источник в силовых структурах.