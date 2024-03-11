Москва, 11 марта, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пожалел Францию из-за отмены визита президента страны Эммануэля Макрона в Киев и назвал его трусом. Своё мнение российский политик опубликовал на французском языке в соцсети X.

Alexis Sciard/Global Look Press

«Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть. PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! Бедная Франция!» — написал Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит на Украину из-за напряжённости в отношениях с союзниками в связи с его воинственной политикой в отношении России, написало 11 марта издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

По данным издания, французский лидер хочет выделить необходимое время для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «с ощутимыми» результатами.

В январе 2024 года Макрон объявил о намерении посетить Украину, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ и подписать двустороннее соглашение о безопасности. Позднее визит был отменён из соображений безопасности.

О предполагаемом визите Макрона на Украину ранее говорил и глава киевского режима Владимир Зеленский. В ходе прошедшего 9 марта телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий и результаты прошедшего в конце февраля в Париже неформального саммита по Украине.

В конце февраля президент Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.