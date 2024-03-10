Киев, 11 марта, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время прибудет с визитом на Украину. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

«(В ходе телефонного разговора. — Прим. ред.) мы обменялись мнениями о предстоящей встрече на Украине, которая состоится в ближайшее время», — написал Зеленский на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в ходе прошедшего телефонного разговора стороны также обсудили ситуацию в зоне боевых действия и результаты Парижской конференции в поддержку Украины, прошедшей в конце прошлого месяца.

Как передавало ИА Регнум, в конференции по Украине, прошедшей в Париже и созванной президентом Франции Макроном, приняли участие представители около 20 западных стран. Французский лидер по итогам встречи заявил, что участники обсуждали возможность отправки войск в зону конфликта, однако стороны не пришли к консенсусу из-за возникших разногласий.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, говоря о результатах Парижской конференции по Украине, заявил, что остался разочарован результатам встречи. По его словам, саммит прошёл в военной атмосфере, участники встречи не предложили никаких инициатив по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Макрона, назвал неизбежным конфликт между РФ и НАТО, если западные страны отправят войска на Украине. Он подчеркнул, что лидеры стран — членов альянса должны оценивать последствия таких действий и понимать, насколько такие решения соответствуют их интересам.