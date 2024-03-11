Киев, 11 марта, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Российская авиация способна за считаные минуты нанести удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), комментируя недавнюю потерю украинскими военными ЗРК Patriot.

Максим Блинов/РИА Новости

«Сейчас они, по всей видимости, построили современный разведывательно-ударный комплекс, связали это всё в рамках сетецентрической войны, и, как только получили разведданные, тут же информация пошла наверх, и тут же ввели полётное задание, и сразу же прилетело. То есть минута-две-три прошло», — отметил Стариков.

По словам экс-полковника, ВС России перешли на новый уровень военной мощи, что отрицательно влияет на положение Киева.

«Нам всё больше и больше будет тяжело бороться с их самолётами и бомбардировщиками, несущими крылатые авиабомбы», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 украинской армии в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки Patriot.

Украинское агентство УНИАН признало уничтожение ЗРК Patriot у Покровска. Авторы публикации уточнили, что установки этого комплекса находились на расстоянии примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.

В свою очередь, военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал, что экипаж уничтоженного ЗРК, вероятно, полностью ликвидирован. Он допустил, что замена выбывших средств противовоздушной обороны может занять месяцы или даже годы.