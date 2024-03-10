Киев, 10 марта, 2024, 04:01 — ИА Регнум. ВСУ потеряли американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в результате удара российских войск у города Покровска (ДНР), написало в своём Telegram-канале ведущее украинское агентство УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

В публикации отмечается, что речь может идти об установках M901. Авторы статьи подчеркнули, что место, где они находились, удалось установить почти сразу.

Установки располагались примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения. Журналисты также утверждают, что комплексы удалось идентифицировать по кабинам грузовиков MAN, на базе которых выпускают Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в силовых структурах распространили информацию о том, что, по предварительным данным, у города Покровска (ДНР) были уничтожены три пусковые установки Patriot. Подчеркивалось, что по ним ударил оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер».

Удар также привёл к ликвидации западных наёмников, которые служили в составе расчётов Patriot. Помимо этого, 9 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе Покровска уничтожили украинский ЗРК С-300.