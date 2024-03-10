Вашингтон, 10 марта, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Поставка киевским властям пусковых установок для американских зенитных ракетных комплексов Patriot взамен уничтоженных российской армией у Покровска в ДНР может занять месяцы или даже годы. Об этом 9 марта написал обозреватель Дэвид Экс в журнале Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина или один из её союзников могли бы встать в очередь, чтобы купить новые пусковые установки и заменить те две, которые русские уничтожили, но такая покупка может занять месяцы, а то и годы», — объяснил он.

По словам автора, на это потребовались бы миллионы долларов, которые не заложили в бюджет киевских властей.

Аналитик отметил, что украинское руководство предпочитает получать военную помощь в виде пожертвований, а потому, по его мнению, Киеву целесообразнее всего было бы получить её от США. Однако Экс подчеркнул, что члены Республиканской партии блокируют в Конгрессе выделение дальнейшей помощи Киеву.

«Каждая пусковая установка Patriot, которую теряют украинцы, — это установка, которую они не могут с легкостью заменить», — резюмировал автор материала.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта американский журнал Military Watch написал, что уничтожение средств ПВО ВСУ, которые они не в состоянии заменить, увеличивает мощь российской военной авиации. Отмечалось, что это, по мнению автора, уже способствовало успехам Вооружённых сил России, недавно освободивших Авдеевку и уничтоживших различную западную военную технику.

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков 9 марта рассказал, что армия России уничтожила ЗРК С-300 ВСУ в районе Покровска. Позднее в этот же день источник в силовых структурах заявил, что среди уничтоженных ВС России украинских комплексов ПВО было два американских ЗРК Patriot.

Украинское агентство УНИАН 10 марта признало уничтожение ЗРК Patriot украинских войск армией России у Покровска в ДНР. По его данным, пусковые установки американского ЗРК находились на расстоянии примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.