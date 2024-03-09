Донецк, 9 марта, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер», по предварительным данным, уничтожил три пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot у Покровска (ДНР), сообщили журналистам в силовых структурах.

«При помощи ОТРК «Искандер», предварительно, уничтожены три пусковые установки американского ЗРК Patriot у Покровска», — уточнили силовики, слова которых приводит ТАСС.

Кроме того, отмечается, что в результате удара оказались ликвидированы западные специалисты, которые в качестве наемников входили в состав расчётов Patriot.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 в районе Покровска. Для нанесения удара применялись авиация, беспилотники, ракеты и артиллерия.

Минобороны РФ обнародовало видеозапись с кадрами поражения пусковой установки С-300 ВСУ в районе Покровска. В ведомстве уточнили, то цель уничтожили с помощью «Искандера». После попадания ракеты произошёл мощный взрыв, который показали на видео с разных расстояний.

7 января британский аналитик Александр Меркурис проинформировал о том, что ракетные удары ВКС России по стратегическим объектам на Украине привели к уничтожению двух установок Patriot. Он отметил, что действия российских военных вызывали шок у западных политиков.