Вашингтон, 10 марта, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Экипаж уничтоженного на территории Украины американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, вероятнее всего, полностью ликвидирован. Такое мнение 9 марта высказал военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Две пусковые установки Patriot взорвались, члены их экипажа почти наверняка погибли», — написал он.

Как отметил эксперт, настойчивые действия российских военных, в первую очередь операторов беспилотников, позволили найти и уничтожить ЗРК Patriot одним ударом, что значительно снизило возможности Киева закрыть небо.

«Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13% своих пусковых установок Patriot», — добавил Экс.

Как сообщало ИА Регнум, источник в силовых структурах 9 марта рассказал, что в числе уничтоженных армией России в Донбассе комплексов противовоздушной обороны ВСУ были два американских ЗРК Patriot. Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 в районе Покровска. Украинский ЗРК уничтожили ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Позднее в силовых структурах уточнили, что удар ОТРК «Искандер», по предварительным данным, уничтожил три пусковые установки Patriot у Покровска в ДНР. Отмечалось, что в ходе удара также ликвидированы западные специалисты, в качестве наёмников входившие в состав расчётов американских ЗРК.

Украинское агентство УНИАН 10 марта признало уничтожение ЗРК Patriot ВСУ ударом российских войск у города Покровска. По его информации, установки находились примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.