Лондон, 11 марта, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России подорвали на Украине Patriot, которые ранее поставила Германия, заявил 11 марта британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, те, кто способны различать системы Patriot, подтвердили, что эти установки были переданы Германией. Это можно определить по модели тягача, на котором перевозится система ПВО, добавил он.

«Иными словами, конкретно эти уничтоженные Patriot не были американскими. Насколько я понимаю, отправленные США зенитные комплексы расположены вокруг Киева. Те системы, которые ВСУ развернули на поле боя, были поставлены из Германии и Нидерландов», — сказал Меркурис.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков распространил информацию о том, что российские военные уничтожили ЗРК С-300 украинской армии в районе Покровска. Позднее появилась предварительная информация, что удару могли подвергнуться две или три установки Patriot.

Украинское агентство УНИАН признало уничтожение ЗРК Patriot у Покровска. Авторы публикации уточнили, что установки этого комплекса находились на расстоянии примерно в 50 км от линии боевого соприкосновения.

Военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал, что экипаж уничтоженного ЗРК, вероятно, полностью ликвидирован. Он допустил, что замена выбывших средств противовоздушной обороны может занять месяцы или даже годы.