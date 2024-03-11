* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Москва, 11 марта, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Мировой судья судебного участка Nº268 Южнопортового района города Москвы оштрафовал на 200 тыс. рублей Вячеслава Большакова — ещё одного участника «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, прошедшей в декабре в клубе «Мутабор».

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), в отношении ещё одного участника вечеринки блогера — Большакова Вячеслава Сергеевича», — сказали «РИА Новости» в суде.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в Москве в клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка блогера Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Мероприятие вызвало в обществе негативную реакцию. После этого от участников вечеринки последовали извинения. Ивлеева, в частности, заявила, что осознала ответственность за произошедшее, и добавила, что средства, вырученные с продажи билетов, лично направит в благотворительные организации.

Позднее она была оштрафована на 100 тысяч рублей. Рэпер Vacío (Николай Васильев), принявший участие в вечеринке в носке на половом органе, был оштрафован на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ), а также арестован за мелкое хулиганство и неповиновение полиции в сумме на 25 суток. Позднее Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ.

Клуб «Мутабор» тем временем решением суда был закрыт на 90 суток по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания).