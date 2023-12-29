Москва, 29 декабря, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Суд в Москве оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринке, сообщили 29 декабря в Лефортовском суде.

Кадр из видео. Соцести Анасасии Ивлеевой Анастасия Ивлеева

«Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

Её обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

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Ивлеева организовала скандальную «голую» вечеринку 20 декабря в московском клубе «Мутабор», в котором приняли участие не менее 200 человек.

Как сообщало ИА Регнум, на скандальной вечеринке Ивлеевой присутствовали звёзды отечественного шоу-бизнеса. Они появились в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию в обществе. Гостями мероприятия, в частности, стали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и Ольга Орлова.

Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).

Лефортовский суд в Москве 27 декабря счёл вечеринку в «Мутаборе» пропагандой ЛГБТ-отношений. К такому выводу суд пришёл на заседании по делу участника «голой» вечеринки, рэпера Vacio (Николая Васильева).

При этом 26 декабря Хамовнический суд принял иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей в связи с тем, что она организовала «голую» вечеринку. Иск подал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков.

Кроме того, Федеральная налоговая служба также организовала выездную проверку в отношении блогера Ивлеевой. Проверка коснётся периода с 2020 по 2023 год. Помимо этого, МТС исключила Ивлееву из числа амбассадоров бренда.