Москва, 24 декабря, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, которая устроила в московском клубе скандальную «голую» вечеринку, опубликовала 24 декабря в своих соцсетях видеообращение с извинениями.

Соцсети Настя Ивлеева

«Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать», — сказала она в видеоролике, опубликованном в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Блогер извинилась перед обществом и своими гостями, а также призналась, что целиком и полностью осознала свою ответственность за произошедшее.

Средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.

«Я сделаю это не в качестве акта добрых дел в качестве оправдания, а просто потому что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», — указала она.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

Сразу после мероприятия Настя Ивлеева обрадовалась негодованию из-за устроенного ею мероприятия. По её словам, без резонанса и обсуждения станет «скучно».

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21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители, они изъяли записи с камер наблюдения, а глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн информировал, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ в фото — и видеоматериалах с «голой» вечеринки.