* движение признано экстремистским и запрещено в РФ

Москва, 29 декабря, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Один из участников скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев), пришедший на мероприятие в одном носке, обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Соцсети Рэпер Vacio

«Поступила жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена», ― говорится в сообщении.

Сторона защиты подала жалобу 25 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря в Москве прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие.

22 декабря рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве и назначил ему наказание в виде административного ареста. Также его признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и оштрафовали на 200 тыс. рублей. Решение принял Лефортовский районный суд Москвы.

Лефортовский суд Москвы 27 декабря на заседании по делу рэпера Vacio (Николая Васильева) постановил, что вечеринка в московском клубе «Мутабор», организованная блогером и телеведущей Ивлеевой, является пропагандой ЛГБТ-отношений.

В постановлении суда указано, что вечеринка направлена на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением СМИ и интернета.