Москва, 11 марта, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с командой Белоруссии в июне. Об этом 11 марта сообщил журналистам президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Евгений Асмолов/ФК «Зенит»/ТАСС

«Мы договорились о проведении игры со сборной Белоруссии. Матч планируется в июне, на выезде, в Минске», — сказал Дюков.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта сборная России по футболу назвала расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 38 игроков.

31 января РФС сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится 21 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».

Кроме того, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч против команды Парагвая.

Последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела в ноябре. Тогда россияне разгромили команду Кубы со счётом 8:0.