Москва, 31 января, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится 21 марта. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Darko Vojinovic/AP/TASS

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Динамо». О времени начала игры не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация договорилась о проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии. Встреча состоится в Москве в марте 2024 года.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 2 января заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) быстро утвердил проведение матча сборных России и Сербии. По его словам, это было самое быстрое согласование. Он отметил, что в переговорах с Федерацией футбола Сербии при обсуждении товарищеского матча не было проблем.