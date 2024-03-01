Москва, 1 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу определился с расширенным составом команды на мартовский учебно-тренировочный сбор. Список из 38 футболистов опубликовала 1 марта пресс-служба национальной команды.

Михаил Синицын/ТАСС

В расширенный состав вошли вратари Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Илья Лантратов («Локомотив»), Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан).

Из защитников в команду вызваны Александр Солдатенков, Юрий Горшков («Крылья Советов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов («Локомотив»), Сергей Волков («Краснодар»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Арсен Адамов («Оренбург»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Даниил Хлусевич («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Сочи»), Евгений Харин («Ахмат») и Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Вызов в сборную получили полузащитники Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр», Франция), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Артём Карпукас («Локомотив»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский («Спартак»), Александр Черников, Никита Кривцов («Краснодар»), Данил Глебов («Ростов»), Иван Обляков (ЦСКА), Андрей Мостовой («Зенит») и Даниил Фомин («Динамо»).

В нападении будут Фёдор Чалов (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Константин Тюкавин («Динамо») и Иван Сергеев («Зенит»).

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнётся 14–15 марта в подмосковном Новогорске.

Как передавало ИА Регнум, 31 января Российский футбольный союза (РФС) сообщил, что товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу состоится 21 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Динамо».

Кроме того, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч против команды Парагвая.

Последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела в ноябре. Тогда россияне разгромили команду Кубы со счётом 8:0.